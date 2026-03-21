Dal 23 aprile all'11 dicembre con undici band dal sound internazionale. Varato il cartellone della nona edizione di Jazz Club Network, prestigioso circuito di concerti organizzato da CeDAC, Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna, in collaborazione con l’Associazione culturale Il Jazzino.

Tre le location: il Jazzino Music Club di Cagliari, Il Vecchio Mulino di Sassari e il Teatro Massimo di Cagliari che accoglieranno artisti quali Jasper Høiby, Alex Hitchcock e Lorenzo Tucci, Liane Carroll e la stella nascente Sultan Stevenson, vincitore del Parliamentary Jazz Award. Un viaggio sonoro che abbatte le distanze, offrendo un programma di alto profilo che rende omaggio alla grande tradizione jazzistica con le più fresche e audaci esplorazioni contemporanee.

La rassegna partirà il 23 aprile, alle ore 21.45, al Jazzino di Cagliari (con replica venerdì 24 aprile, ore 20.30, al Vecchio Mulino di Sassari) con “Omaggio a Chet Baker” eseguito dal trio composto da Bebo Ferra alla chitarra; Salvatore Maiore al contrabbasso e Luca Aquino alla tromba. Non una semplice celebrazione, ma una ricerca profonda sull'essenzialità del fraseggio e sul controllo timbrico, elementi che hanno reso iconico il celebre trombettista americano.

© Riproduzione riservata