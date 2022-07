Per ora non ha voluto confermare ma le voci si fanno sempre più insistenti. Cristiana Capotondi, l’attrice di “Le fate ignoranti”, “Come tu mi vuoi” e “Notte prima degli esami”, per citare alcune sue pellicole, aspetterebbe un bimbo dal compagno, Andrea Pezzi, conduttore tv e imprenditore.

41 anni, originaria di Roma, secondo le indiscrezioni di “Diva e Donna” sarebbe quindi in dolce attesa, e sta trascorrendo questi mesi nella casa in provincia di Siena in cui la coppia vive da tempo. I due stanno insieme dal 2006, lei in precedenza era stata legata ai colleghi Nicolas Vaporidis e Primo Reggiani.

Andrea Pezzi, dopo le esperienze in tv, si è dedicato al mondo degli affari.

