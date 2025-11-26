Cousinà Late Show dà voce agli aspiranti musicisti con "Open Stage Show"Domani sera l'open mic con iscrizione libera
Dopo tre mesi fitti di concerti dal vivo e appuntamenti culturali, ora il microfono passa direttamente agli aspiranti musicisti: domani alle 20 il Cousinà Late Show di Cagliari, in corso Vittorio Emanuele 178, inaugura un "Open Stage Show" dove ogni artista potrà liberamente esibirsi sul palco, con qualunque strumento a disposizione (eccetto la batteria).
Con la presentazione dei vari nomi affidata al comico Dj Alecs, l'open mic prevede un ordine delle performance estratto a sorte: i diversi artisti che si susseguiranno avranno ciascuno cinque minuti per portare a termine il live, separati tra di loro da altri cinque minuti di montaggio e preparazione. I concerti avverranno in rapida successione, con la possibilità di utilizzare anche gli strumenti forniti dal locale, come chitarre, piano, basso e persino videoproiettore e impianto audio.
Per partecipare come performer, basterà mandare la propria candidatura entro le 19:30 del 27 novembre alla mail cousinacorsovittorio167@gmail.com.