Costantino Vitagliano ricoverato da giorni per accertamenti.

Lo annuncia lo stesso imprenditore ed ex tronista, 49 anni, con un video dal letto d’ospedale: «Sì, sono ancora in ospedale, sono qui da una settimana per una cosa rara. Talmente rara per cui tutti gli esami che sto facendo non sono ancora arrivati alla conclusione di quale sarebbe la migliore terapia da intraprendere».

«Oggi ho conosciuto il primario di questo ospedale – aggiunge, riferendosi a Vittorio Segramora, direttore della Chirurgia vascolare del San Gerardo di Monza – e guardate il caso, come colui che negli anni passati mi ha dato tanto e ringrazierò tutta la vita, Lele Mora, anche il primario di questo ospedale si chiama Segramora. Sarà il mio destino che i Mora decidano il mio percorso di vita?».

Il modello milanese è diventato famoso vent’anni fa quando partecipò come tronista alla trasmissione «Uomini e Donne» di Maria De Filippi, in cui si fidanzò con Alessandra Pierelli.

Oggi è papà di una bambina, Ayla, nata dall’amore con Elisa Mariani.

