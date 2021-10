Cosa ci aspetta oggi, 8 ottobre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Vi sembra che il mondo intorno a voi stia girando troppo velocemente. Prendetevi del tempo per riflettere su ciò che conta.

Toro: Siete sempre stati dei tipi pragmatici. Che sia arrivato il momento di lasciar vagare un po’ di più la testa fra le nuvole?

Gemelli: Avete delle aspirazioni ben definite che vi impegnate a raggiungere, giorno per giorno. Sono più vicine del previsto...

Cancro: L’amore cresce nella quotidianità: non mettetegli fretta, ciò che è destinato a voi arriverà a tempo debito.

Leone: Mattone dopo mattone, state costruendo una dimora che vi ripari dalle intemperie. La costanza è la chiave del successo!

Vergine: Oggi avrete modo di notare con piacere quanto chi vi sta intorno apprezzi il vostro carattere. Godetevi dei meritati complimenti.

Bilancia: Sul lavoro fate un po’ fatica a tenere il ritmo? Non c’è vergogna nel chiedere aiuto! Vi sentirete molto sollevati...

Scorpione: Siete completamente assorbiti da un progetto che vi entusiasma e dimenticate perfino di mangiare! Prendetevi una pausa.

Sagittario: I nuovi arrivi nel vostro gruppo di amici proprio non vi vanno a genio. Eppure, la compatibilità c’è. Niente pregiudizi!

Capricorno: Vorreste vivere qualche giorno di totale serenità. Perché non pensate a qualche gita interessante da proporre agli amici?

Acquario: Non date importanza alle critiche che vengono da chi non si è nemmeno sforzato di imparare a conoscervi...

Pesci: Avete iniziato a fare sport per tenervi in forma e ora non potete farne a meno. Sta migliorando i vostri livelli di energia!

