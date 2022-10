Ariete: Un sabato scoppiettante e pieno di passione. Vivrete ogni minuto intensamente e non solo chi è in una coppia...

Toro: Oggi siete premurosi più che mai. I vostri cari si sentiranno fortunati ad avervi nella loro vita, quanta tenerezza.

Gemelli: Godetevi questo weekend autunnale tra fiere e sapori stagionali. Alzate la cornetta e chiamate i vostri amici più cari.

Cancro: La malinconia prenderà il sopravvento all’inizio della giornata. La sera vi riprenderete grazie all’amore e agli amici.

Leone: Non fatevi trovare impreparati e dedicatevi a una mattinata di shopping. Sorprese in arrivo alla sera.

Vergine: Quando qualcosa non va non riuscite a essere indifferenti. Questa volta avete tutte le ragioni per essere pignoli.

Bilancia: Vorreste solo dedicarvi a voi stessi, ma vi reclamano tutti. Pazienza, non riuscirete a negarvi a nessuno ma andrà bene.

Scorpione: Non giocate troppo con i flirt o potreste cacciarvi in qualche brutto guaio. Imparate a guardarvi le spalle e a non fidarvi...

Sagittario: Per un attimo vi sembrerà di non farcela a portare a termine il compito assegnato. Abbiate fiducia!

Capricorno: Avete la giusta determinazione e le giuste conoscenze per ottenere molto nella carriera. Attenti a non distrarvi!

Acquario: Rischiate di fare tardi a un appuntamento importante. Prendetevi con anticipo soprattutto se dovete guidare.

Pesci: Un repentino cambiamento vi farà perdere le staffe. Cercate di mantenere la calma il più possibile almeno oggi.

