Cosa ci aspetta oggi, 8 marzo, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Oggi avete voglia di dedicarvi soltanto a voi stessi: preparatevi un bel bagno caldo per rigenerarvi.

Toro: Non siete sempre inclini alle feste, ma stavolta vi piace l’idea di trascorrere una serata diversa dal solito...

Gemelli: Avete proprio bisogno di relax. Perché non organizzare una serata in casa con gli amici e un bel film?

Cancro: Questa è la giornata giusta per sorprendere il vostro partner con quel regalo che vi chiede da tempo...

Leone: Pretendete che vi vengano riconosciuti meriti senza aver fatto nulla. Meglio tenere la testa bassa a lavoro...

Vergine: In vista del weekend perché non preparare un dolce o dei biscotti che inebrino la casa con il loro profumo?

Bilancia: Oggi un calo di autostima rischierà di scoraggiarvi sul lavoro. Cercate appoggio in un collega fidato.

Scorpione: Avete bisogno di dimenticare una settimana lavorativa stressante: uscite a divertirvi con gli amici!

Sagittario: Stasera preferite prendere un po’ di tempo per voi stessi, meditando e sorseggiando un buon calice di vino.

Capricorno: Per concludere in bellezza la giornata, non può mancare una golosa cenetta nel vostro ristorante preferito.

Acquario: Questo venerdì non vi dispiace l’idea di fare un giro tra locali, magari sperimentando qualche posto nuovo.

Pesci: La settimana è stata dura, ma il weekend sarà di quelli in cui riscoprirete il valore dello stare in famiglia.



