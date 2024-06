Come sarà il vostro sabato? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: Lo scenario è promettente, forse più di quanto voi stessi osiate immaginare. Contate sulle intuizioni.

Toro: Andate forte nella vita di coppia e in tutte le attività che richiedono agilità e prontezza di riflessi.

Gemelli: Esiste sempre la possibilità di ricominciare: prima però occorre aver fatto i conti con il passato.

Cancro: Il vostro bisogno di esibizionismo viene appagato dalle circostanze: la serata si trasforma in uno show.

Leone: Fantastiche chance di agganciare una persona interessante, se siete alla ricerca di nuove conoscenze.

Vergine: Non sarà una giornata di ordinaria amministrazione. Tenete gli occhi ben aperti per cogliere i segnali.

Bilancia: Una parola uscita per sbaglio genera caos in famiglia: ci vorrà impegno per dimostrare la vostra buona fede.

Scorpione: Se viene meno la voglia di comunicare, vengono a mancare i presupposti per tenere vivo qualsiasi rapporto.

Sagittario: C’è spazio per viaggiare, che sia di fantasia o con il corpo poco importa. Esplorate tragitti alternativi.

Capricorno: Date il giusto valore agli impegni mondani, rispettando il vostro desiderio profondo di riposo e di quiete.

Acquario: Vi attende una giornata in cui le relazioni sociali risulteranno farraginose, forzate e poco spontanee.

Pesci: Lasciatevi affascinare dall’arte, come modo per evitare la quotidianità e spingere i pensieri verso l’alto.

