Cosa ci aspetta oggi, 8 febbraio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – In questa giornata vi troverete a rivalutare molte cose, ma non fatevi prendere dall’ansia. Apritevi con chi vuole aiutarvi.

Toro – Siete molto pazienti ma oggi la vostra serenità verrà davvero messa alla prova. Non venite meno a voi stessi.

Gemelli – Sbagliare capita a tutti, non soltanto a voi. Quando lo capirete, inizierete finalmente a vivere meglio.

Cancro – È stato un periodo difficile ma lo avete saputo affrontare con coraggio. Ora potrete tirare il fiato e tornare a sorridere!

Leone – Non lasciate che le preoccupazioni prendano il sopravvento. Cercate pensieri positivi e coltivateli dentro di voi.

Vergine – Le relazioni familiari vi stanno dando da pensare. Non temete, i momenti di dialogo a cuore aperto arriveranno presto...

Bilancia – Stare in relazione non è facile, ma anche voi siete fatti per amare. Non leggete le difficoltà come una sentenza!

Scorpione – Il trambusto che avete dentro passerà, cercate di coltivare quanto più possibile la pace. Non tutto è impossibile...

Sagittario – Il lavoro non vi soddisfa quanto vorreste, forse dovreste riprendere in mano le vostre passioni e farne una professione...

Capricorno – Le persone attorno a voi hanno sempre nutrito molte aspettative nei vostri confronti. Ora però è tempo di pensare a voi.

Acquario – C’è chi non ha capito quanto siete cresciuti in questo periodo. Non serve che ne diate prova, se ne accorgeranno presto.

Pesci – Essere introversi non vi aiuta in questo momento. Accettatevi come siete e lasciatevi raggiungere da un nuovo amore.

© Riproduzione riservata