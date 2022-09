Cosa ci aspetta oggi, 11 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Essere testardi fa parte del vostro carattere ma non aiuta nei litigi di coppia. La ragione non è sempre dalla vostra.

Toro – Una bella domenica in famiglia è proprio quel che vi serve per ritrovare il sorriso perso e l’amore di cui avete bisogno.

Gemelli – Ottima giornata per riscoprire un hobby del passato. Non divertitevi da soli, in due l’allegria è ancora maggiore.

Cancro – Ancora grandi soddisfazioni in amore, sia per le coppie che per i single. Non riuscirete a pensare ad altro.

Leone – Un errore fatto in passato vi tormenta. Meglio lasciarlo stare e tenere a mente la lezione. Presto vi tornerà utile.

Vergine – Finalmente avete deciso di rilassarvi. Per una volta mettete da parte gli altri e concentratevi sul vostro benessere.

Bilancia – Qualche piccolo litigio turba la vostra domenica. Non temete, la pace in famiglia tornerà in breve tempo.

Scorpione – Soddisfate ogni bisogno del vostro partner in anticipo. Ritrovate quella sintonia di coppia che mancava da un po’.

Sagittario – Perdete tempo prezioso dietro questioni inutili. Qualche volta è bene lasciar correre ed essere più pazienti.

Capricorno – Una gita fuori porta è quello di cui avete bisogno. Chiamate i vostri amici e partite all’avventura.

Acquario – Oggi non riuscite proprio a stare fermi. Fare attività fisica è quello di cui avete più bisogno, da soli o in compagnia.

Pesci – Il vostro cuore è stracolmo di amore. Rivolgetelo alla famiglia e al vostro partner per una giornata da ricordare.

