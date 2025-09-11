Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono le previsioni degli Astri!

Ariete: Sorpresa inaspettata: la persona con la quale vi sentite vi farà una proposta che non potrete rifiutare!

Toro: Avete scialacquato tutte le vostre finanze durante le vacanze: è arrivato il momento di porvi dei limiti.

Gemelli: Anche ai migliori capitano le giornate “no”. Oggi è una di quelle, trascorsa tra il traffico e colleghi antipatici.

Cancro: Settembre è il mese dei nuovi inizi: si prospetta un’avventura emozionante, all’insegna del divertimento.

Leone: Come di consueto, volete sempre aver ragione su tutto. Oggi qualcuno vi dimostrerà che potete avere torto.

Vergine: Giornata all’insegna del relax, trascorsa in mezzo alla natura: riscoprite la bellezza della semplicità.

Bilancia: Non sottostate sempre al volere degli altri. Talvolta è necessario alzare un po’ la voce per farsi sentire.

Scorpione: Calma e sangue freddo vi aiuteranno a superare qualche incontro sgradito che farete oggi.

Sagittario: Liberatevi da chi vi tiene in catene, siano essi i genitori, il datore di lavoro o un partner un po’ tossico...

Capricorno: Un buon suggerimento da parte di un amico fidato è ciò di cui avete più bisogno in questo periodo.

Acquario: Cercate di tornare con i piedi per terra: un evento improvviso vi catapulterà nella cruda realtà quotidiana.

Pesci: Cambiare abitudini a volte aiuta, soprattutto se si arriva a un punto in cui la vita precedente non basta più.

