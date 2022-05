Cosa ci aspetta oggi, 11 maggio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: È tempo di sollevare lo sguardo e pensare a ciò che avete davanti. Il passato rimane, ma è col futuro che lo si affronta.

Toro: Nulla è irrimediabile, anche se avete l’impressione di aver fatto un vero disastro. Prendetevi del tempo...

Gemelli: Occhio a tutto ciò che dentro di voi cerca di accusarvi. Vincete le paure con parole positive, che dicano bene di voi.

Cancro: La fantasia non è una cosa da bambini. Amate la realtà come meglio potete ma non rinunciate a sognare. Così si vola.

Leone: Ora non c’è tempo per i rimpianti. Siate concreti e prendete in mano la situazione. Ne saprete tirare fuori il meglio!

Vergine: Avete aspettato la felicità per una vita, ma forse è arrivato il momento di cambiare prospettiva. Piccole gioie quotidiane...

Bilancia: Le cose non cambiano perché lo volete voi. Accogliere la realtà però si dimostrerà utile. Vedrete succedere l’inaspettato.

Scorpione: Ottime novità sul fronte lavorativo, ma non siete sicuri di desiderarle davvero. Gli affetti vi hanno rubato il cuore...

Sagittario: La difficoltà che state affrontando ha un senso, per quanto vi sembri impossibile. Coltivate pazienza e fiducia.

Capricorno: A volte vi sentite vincolati da amicizie poco libere. Forse è il momento di aprire il cuore a queste persone. Coraggio.

Acquario: Affrontate con serenità questi giorni. Non siete soli e siete cresciuti abbastanza per farcela nonostante la fatica.

Pesci: I pensieri negativi e i giudizi sono il vostro peggior nemico. Se tacessero per una volta? Coltivate l’allegria!

