Cosa ci aspetta oggi, 11 gennaio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Un gesto gentile vi farà tornare di buon umore. Sfruttate l’occasione per riprendere ciò che avete posticipato.

Toro – Non fatevi scoraggiare da qualche rimprovero al lavoro. Mantenete la calma e approfittatene per migliorare.

Gemelli – Non perdete l’abitudine dell’anno passato di trascorrere i weekend in compagnia di amici o del partner.

Cancro – Forse non avete trovato ancora il vostro posto del cuore. Non smettete di cercarlo, è più vicino che mai.

Leone – Gli impegni fanno scorrere troppo in fretta il tempo. Trovate il modo di dedicarne di più ai vostri affetti.

Vergine – È arrivato il weekend e potete mettere in pratica tutti i piani preparati in settimana. Non esagerate...

Bilancia – L’ultimo periodo lo avete dedicato agli amici e al partner. Passate questo weekend con la famiglia.

Scorpione – La vita familiare procede alla grande e questo vi aiuta a essere più concentrati e rilassati.

Sagittario – Oggi dovete in tutti i modi tenere le vostre opinioni per voi. Mantenete i nervi saldi. Domani migliorerà.

Capricorno – Sono appena finite le vacanze di Natale, ma chi vi impedisce di pensare già a quelle successive?

Acquario – Oggi vi sentite particolarmente energetici. Potreste organizzare un weekend altrove all’ultimo momento.

Pesci – Sul lavoro procede a gonfie vele. Perché non azzardare una nuova proposta al vostro superiore?

