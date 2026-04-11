Cosa dicono le stelle per l’11 aprileLa giornata segno per segno
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Ariete: Le circostanze vi destabilizzano. Occhio ai colpi di testa e alle occasioni sfumate per malcelato orgoglio.
Toro: Chiarite una questione controversa, mentre sul lavoro operate con il vostro naturale discernimento.
Gemelli: I vostri grandiosi progetti hanno bisogno di un costrutto logico per durare. Provate a ridefinire i dettagli.
Cancro: L’attività lavorativa procede spedita, anche se l’esperienza consiglia di non abbassare la guardia.
Leone: Nascono discussioni in famiglia sulle vostre scelte di vita. Fate il possibile per non scaldarvi troppo.
Vergine: Siate più tolleranti nei confronti della persona amata e usate l’obiettività per valutare torti e ragioni di ciascuno.
Bilancia: Siete una miniera di energia, ma per concludere gli impegni professionali avete bisogno di riposo.
Scorpione: In ambito affettivo si scatenano delle rivalità. Trovate un modo per averla vinta senza umiliare l’avversario...
Sagittario: Cercate di essere più solleciti nei confronti di chi può aver bisogno di voi. La presenza è fondamentale...
Capricorno: Evitate inutili rivalse o sterili competizioni con i colleghi. Non fareste altro che innervosirvi ulteriormente.
Acquario: Concentratevi sulle possibilità disponibili, tenendo sempre vivo il vostro ambizioso sogno nel cassetto.
Pesci: Desiderate un cambiamento? Selezionate i vostri contatti, alcuni fanno molto fumo e poco arrosto.