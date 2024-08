Cosa ci aspetta oggi, 11 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Fate un giro in città o allestite un aperitivo con gli amici: anche nelle vicinanze, sono tante le cose stimolanti!

Toro – Quest’oggi concedetevi uno sfizio, per concentrarvi poi su quello che vi serve e volete davvero.

Gemelli – A volte può essere utile riflettere su situazioni della vita in cui servirebbe un cambio di prospettiva. Pensateci

Cancro – Non rimanete troppo chiusi in voi stessi: confidare dubbi e insicurezze potrà aiutarvi a superare le difficoltà...

Leone – Tendete spesso a voler rimanere da soli, ma è importante trovare delle persone con le quali organizzare qualcosa.

Vergine – Tutto ciò che vi circonda vi lascia intendere che sia un buon momento per dare il via a un progetto. Buttatevi!

Bilancia – Quando non sapete cosa scegliere, puntate su viaggi ed esperienze da cui potete imparare qualcosa.

Scorpione – Essere disponibili non significa farsi andare bene tutto: se qualcosa non vi sta bene, stabilite rapporti più chiari.

Sagittario – Oggi è un’ottima giornata per esprimere il vostro affetto e parlare di ciò che vorreste da una relazione. Avanti!

Capricorno – Non dovete riempire ogni singolo secondo con appuntamenti e impegni: si può vivere anche con più libertà...

Acquario – Ci sono tanti modi per impiegare il proprio tempo libero, e il peggiore è rimuginare. Divertitevi un po’.

Pesci – In questa giornata impegnativa prendetevi del tempo per voi e i vostri cari: basterà poco per rilassarsi.

