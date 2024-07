Cosa ci aspetta oggi, 1 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Le emozioni si fanno sentire in questo periodo estivo: nuove e interessanti conoscenze sono dietro l’angolo...

Toro: State dando il meglio di voi stessi all’interno della vostra relazione: continuate a coltivare il dialogo come si deve.

Gemelli: Lasciate da parte i rancori: in questo momento avete bisogno di serenità, per prendere le decisioni giuste.

Cancro: Non state nella pelle: vi hanno invitato a quell’evento e vi aspettate un giro di boa importante dalla vita.

Leone: Qualunque cosa vi stia mettendo in difficoltà ricordate che nulla è irrisolvibile: tutto può trovare una via...

Vergine: Sospendere il giudizio vi farebbe bene per cercare di immedesimarvi nella vita di chi criticate sempre.

Bilancia: Avete fatto passi da gigante e ora volete tornare indietro? Lasciatevi sorprendere da ciò che vi spaventa!

Scorpione: Avreste grandi desideri e progetti, ma non riuscite a metterli a terra. Partite dalle cose più piccole, ce la farete!

Sagittario: Emozioni contrastanti vi abitano, e non sapete bene come gestirle. Accoglietele: il resto verrà da sé.

Capricorno: Avete sempre apprezzato la semplicità ma oggi vi sentite più complicati che mai. Che cosa vi turba?

Acquario: Mettere il naso negli affari altrui non vi riempirà la vita: concentratevi di più su ciò che vi riguarda.

Pesci: Non avete il fegato di affrontare quella discussione. Occhio però a non lasciare troppi non detti.

