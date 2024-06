Cosa ci aspetta oggi, 1 giugno, secondo lo Zodiaco.

Ariete: giugno è arrivato e con lui anche l’attesissimo weekend. Preparatevi a giornate di puro relax!

Toro: Il sabato non è per tutti sinonimo di riposo: per voi oggi è prevista un’agenda bella fitta. Forza e coraggio!

Gemelli: Non è facile essere obiettivi quando ci si sente feriti, dovreste però fare uno sforzo e guardare oltre.

Cancro: Avete fatto innervosire il partner e stavolta è colpa vostra. Mettete in piedi una cenetta per farvi perdonare.

Leone: Date il benvenuto a un nuovo mese e anche ai vostri buon intenti: stavolta non abbandonateli a metà strada!

Vergine: Finalmente si entra nel vivo dell’estate, datele il benvenuto organizzando una bella gita fuori porta.

Bilancia: La puntualità oggi non sarà proprio il vostro forte, meno male che dalla vostra avete la vostra simpatia!

Scorpione: Per rimettervi in forma prima dell’estate c’è poco tempo, basta procrastinare, prendete in mano la situazione!

Sagittario: La gelosia non vi porterà da nessuna parte, se avete qualche spiacevole sospetto parlatene apertamente.

Capricorno: Avete proprio bisogno di immergervi in un nuovo ed elettrizzante progetto. Pazientate, arriverà presto.

Acquario: Approfittate del tempo libero nel weekend per dedicarvi a qualche hobby ed esprimere la vostra creatività.

Pesci: Non siate timidi, se provate un sentimento sincero dovreste cercare di esprimerlo senza alcun timore.

© Riproduzione riservata