Cosa ci aspetta oggi, primo gennaio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Vi risvegliate nel nuovo anno pieni di allegria, e con più interesse verso chi vi circonda. State iniziando col piede giusto!

Toro – Anche se il 2021 è finito con qualche preoccupazione di troppo, non rovinatevi questi giorni pensando già al lavoro.

Gemelli – Chiacchierata chiarificatrice con il partner, e se qualche ombra aleggiava tra voi, da oggi il sole torna a splendere.

Cancro – Tanta festa, ma anche riposo in questi giorni, e sarete pronti a ripartire con entusiasmo rinnovato per il vostro lavoro.

Leone – Dite la verità, un po’ di tempo tra i parenti in fondo vi mancava. Anche queste relazioni saranno preziose.

Vergine – I nuovi contatti acquisiti durante le feste andranno valutati con calma. Ma dietro l’angolo c’è qualcosa di bellissimo.

Bilancia – Pronti via e vi sentite già presi dalla vostra attività, ma non vi sentite per nulla stanchi. E le soddisfazioni arrivano già.

Scorpione – Le emozioni si annunciano intense, tanto da rendervi ancora più perspicaci e percettivi. Sfruttate il momento.

Sagittario – Preparatevi a sfavillanti successi, anche di tipo economico, e a una rinnovata serenità nella sfera affettiva.

Capricorno – La possibilità di stabilire un’intesa nuova affettiva c’è, ma cercate di non aprire la porta a rancori del passato.

Acquario – Al cenone di Capodanno avete rivisto vecchi amici dopo tanto tempo. Certi legami valgono la pena di essere riallacciati.

Pesci – Un bel proposito per il nuovo anno? Siate comprensivi con partner e familiari, e chiarite una questione in sospeso.

