Ariete – Riporre la vostra fiducia in chiunque non vi aiuterà a fare la scelta giusta. Optate per una sola persona fidata...

Toro – Si apre per voi un periodo speciale: sfruttatelo per dedicare le migliori attenzioni alla persona che amate.

Gemelli – Provate a vedere la situazione sotto un’altra luce: vi accorgerete che avete tutte le risorse per farcela.

Cancro – Rinunciare ad avere sempre ragione vi farebbe bene. Perché non mettervi alla prova in questa giornata?

Leone – Le luci di agosto vi danno serenità, ma non siete sicuri si tratti solo di questo. Novità in vista?

Vergine – Quando il cuore chiama è difficile rimanere indifferenti, l’importante è non fare scelte avventate...

Bilancia – L’aria aperta sarà una vostra fedele compagna: oggi è il giorno giusto per ritrovare un po’ di serenità.

Scorpione – I conflitti familiari vi causano qualche pensiero di troppo. Evitate di scaricare il peso sul partner.

Sagittario – Vi piace curare i diversi momenti della giornata con un piccolo rito: perché non ci avete mai fatto caso?

Capricorno – Essere puntigliosi non è la soluzione migliore per gestire i problemi. Cercate di mostrarvi più malleabili.

Acquario – Se sotto il profilo lavorativo non siete in piena forma, dedicate più spazio alle vostre passioni.

Pesci – Tacere troppo potrebbe impedire agli altri di conoscervi davvero. Provate ad aprirvi un pochino...

