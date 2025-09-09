Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri, segno per segno!

Ariete: Un’idea sul lavoro prende forma. Siate pronti a difenderla con determinazione e spirito costruttivo.

Toro: Giornata utile per rimettere ordine in casa o tra gli affetti. La calma che ne deriva vi farà bene davvero.

Gemelli: L’umore è alto, ma l’attenzione può calare. Una pausa rigenerante vi aiuterà a ritrovare la concentrazione.

Cancro: Un piccolo gesto d’affetto da parte di chi amate vi tocca nel profondo. Ricambiate con la stessa intensità.

Leone: Tra colleghi c’è più intesa del solito: approfittatene per collaborare su un progetto innovativo.

Vergine: Vi sentite osservati, ma è solo perché fate bene ciò che fate. Continuate per la vostra strada.

Bilancia: Un incontro inaspettato potrebbe cambiare il tono della giornata. Non abbiate paura di lasciarvi sorprendere.

Scorpione: Un chiarimento in famiglia è possibile, ma serve tatto. Non imponete il vostro punto di vista, proponetelo.

Sagittario: Voglia di viaggiare, anche solo con la mente. Una lettura o una mostra vi porteranno lontano per davvero.

Capricorno: Un compito impegnativo vi stimola. Non è tempo di distrazioni: la vostra concentrazione farà la differenza.

Acquario: Nuove conoscenze vi incuriosiscono. Coltivate solo quelle che rispettano il vostro bisogno di autenticità.

Pesci: Vi arriva una proposta interessante. Prendetevi il tempo per valutarla, ma non lasciatela sfumare.

