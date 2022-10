Cosa ci aspetta oggi, 9 ottobre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Qualcuno ha fatto tanto per voi e vi ha sostenuto per molto tempo. Pensate di aver dimostrato riconoscenza?

Toro – Una volta che tagliate le persone fuori dalla vostra vita è impossibile rientrarvi. A volte però ci sono le eccezioni...

Gemelli – Oggi sarete soggetti a rapidi cambi d’umore senza che nemmeno voi sappiate bene perché. Avete bisogno di relax.

Cancro – L’arrivo dell’autunno vi rende malinconici e pensierosi. Scappate da questa sensazione grazie agli amici.

Leone – Per voi non essere al centro dell’attenzione è praticamente inconcepibile. Lasciate spazio anche agli altri.

Vergine – Non tutti hanno la vostra sensibilità: alcune vostre battute potrebbero ferire persone a cui tenete molto, state attenti.

Bilancia – Non c’è nulla di male nel tenere alla propria immagine sui social. L’importante, come in tutto, è non esagerare.

Scorpione – Oggi cercate di non infilarvi in discussioni, a meno che non siano strettamente necessarie, porterebbero solo guai.

Sagittario – Sembrate non sopportare più gli amici di una vita. Provate a chiedervi se gli interessi coincidono ancora oppure no...

Capricorno – Il vostro proverbiale pragmatismo oggi vi aiuterà a risolvere importanti problemi sul lavoro.

Acquario – State cercando in tutti i modi di non caderci, ma in cuor vostro sapete anche voi che ormai è già troppo tardi...

Pesci – Ultimamente in famiglia sembra ci sia bisogno di un traduttore. Fioccano incomprensioni e litigi. Come mai così tesi?

© Riproduzione riservata