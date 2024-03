Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: Vi capiterà di vivere esperienze per arricchire i vostri orizzonti culturali: un’occasione da non perdere.

Toro: È la giornata giusta per viaggiare, comunicare, divertirvi, pianificare! Sarà un grande sabato, non temete.

Gemelli: Con buona volontà e tenacia cercate di far fronte ai vostri impegni, che sono fitti malgrado il periodo.

Cancro: La giornata non è idilliaca, ma voi non spazientitevi. La compagnia giusta riuscirà a risollevarla.

Leone: Armonia ed equilibrio interiore renderanno piacevoli gli incontri. Organizzate una rimpatriata con gli amici.

Vergine: Energia e ottimismo scendono in campo per darvi manforte: con simili alleati, il successo è garantito!

Bilancia: Non vi sono seri pericoli e potete affrontare le novità con fiducia. Mettete comunque ordine attorno a voi.

Scorpione: Dovete fare chiarezza quest’oggi, soprattutto dentro di voi. Stabilite quali sono gli obiettivi prioritari.

Sagittario: Vi sentite allegri e dinamici: sentite il bisogno di fare delle esperienze entusiasmanti. Oggi potete iniziare.

Capricorno: Il giorno è un po’ in salita con la famiglia. Per voi, tuttavia, non dovrebbe essere un problema fare la pace.

Acquario: Prendete in considerazione i vostri sogni; non c’è ragione perché almeno uno non si possa realizzare.

Pesci: Un’onesta ammissione dei vostri errori è il primo step da fare, se cercate una riconciliazione con chi amate.

