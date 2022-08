Cosa ci aspetta oggi, 9 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete – In questo martedì d’estate ci tenete particolarmente a rilassarvi come si deve. Fate bene a godervi del meritato riposo...

Toro – C’è aria di rivoluzione... Avete in mente un piano che vi sembra infallibile. Non fatevi scappare questa chance.

Gemelli – A livello sentimentale siete degli esempi da seguire. Sapete sempre come prendervi cura del partner al meglio.

Cancro – Oggi intorno a voi si respira un’atmosfera frizzante e dinamica. Cosa vi ronza per la testa? Parlatene.

Leone – È il momento di accantonare i vecchi rancori per non trovarvi un domani a rimpiangere di non averlo fatto.

Vergine – Cosa riserva per voi il futuro? Non avete modo di prevederlo, vi basterà lasciarvi andare e tutto arriverà con naturalezza.

Bilancia – C’è un desiderio inespresso che giace in fondo al vostro cuore. Non lasciatelo perire ma nutritelo con cura.

Scorpione – Quest’estate sono in arrivo per voi diversi flirt tanto che non saprete quale pretendente scegliere. Il cuore parlerà.

Sagittario – Sul lavoro accusate un po’ di stanchezza e la qualità della vostra attività ne risente. È fisiologico, avete bisogno di staccare.

Capricorno – Come rispondere ai desideri del cuore se è il cervello a prendere il comando? Rimettete entrambi al proprio posto.

Acquario – È ora di lasciare andare un po’ di paure che vi tengono con i piedi ancorati a terra. Avete voglia di volare un po’...

Pesci – La fantasia non vi è mai mancata... Se non potete lasciare la città, con i piedi a bagno nella vasca sognate spiagge lontane.

