Cosa dicono le stelle per il 7 ottobreLa giornata segno per segno
Ariete: È necessaria una spinta in più se volete raggiungere gli obiettivi professionali che vi siete prefissati!
Toro: Non assillate il medico per piccoli disturbi fisici se dovuti alla scarsa idratazione. Bevete di più!
Gemelli: Se volete porvi come un punto di riferimento per la famiglia, cercate di mostrarvi più diplomatici...
Cancro: In ambito sentimentale, anche una distrazione fugace può rivelarsi fatale. Pensateci due volte!
Leone: È una buona fase per consolidare i rapporti di lavoro e di amicizia, a patto che non mandiate tutto all’aria!
Vergine: Attenzione alle spese superflue, se non volete che le questioni economiche diventino un problema.
Bilancia: Pianificate quello che vi serve per tenere sotto controllo l’agitazione quando arriverà quel momento.
Scorpione: Se non siete in grado di stabilire con certezza come siano andati i fatti, evitate di schierarvi apertamente.
Sagittario: Parlare con una persona di cui vi fidate potrebbe dissipare i dubbi e le incertezze che vi perseguitano.
Capricorno: Se vivete in coppia non sono da escludere discussioni legate a un vostro comportamento contraddittorio.
Acquario: Arrivate stremati in fondo a una lunga catena di impegni di lavoro. Ora è tempo di prendersi una pausa!
Pesci: Forse non volete ancora rendervene conto, ma questa volta la freccia di Cupido ha colpito anche voi!