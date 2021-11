Cosa ci aspetta oggi, 7 novembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Quando la sera si va a letto con troppi pensieri, iniziare la giornata con una lunga camminata può essere d’aiuto!

Toro – Ultimamente vi sembra di provarci e riprovarci senza trovare la giusta direzione: pazientate e arriverà l’occasione ideale...

Gemelli – In voi ci sono delle emozioni che non riuscite a esprimere: perché non fare chiarezza annotando i pensieri in un taccuino?

Cancro – Percepite le gioie o le preoccupazioni degli altri come se fossero vostre: la sensibilità è un dono prezioso di cui andare fieri.

Leone – La vostra spiccata generosità fa sentire speciali amici e famigliari: attenti, però, a non passare in secondo piano...

Vergine – Vi piace provare ristoranti diversi per scoprire nuove specialità: per una volta, perché non mettervi alla prova ai fornelli?

Bilancia – Cercate di non perdere quella buona abitudine di leggere qualche pagina la sera, nonostante la stanchezza della giornata.

Scorpione – A causa dei vari impegni, vi sembra di aver trascurato gli amici. Perché non organizzare una rimpatriata il prossimo weekend?

Sagittario – La vostra costanza è da ammirare: anche la domenica vi svegliate presto per andare a correre. Siete in forma e raggianti!

Capricorno – Cercate di non prendere di petto tutti i problemi: un po’ di distanza, a volte, può donare una maggiore lucidità...

Acquario – Una dieta sana non comporta solo rinunce: sminuzzate le verdure e preparate una torta salata da leccarsi i baffi!

Pesci – Qualche discussione in un rapporto di coppia può aiutare a conoscersi meglio e a fare più attenzione a certi comportamenti...

