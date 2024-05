Cosa ci aspetta oggi, 7 maggio, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Lasciatevi travolgere dall’onda dell’entusiasmo dei vostri amici: vedrete che non lo rimpiangerete affatto!

Toro - Sarete in grado di rendere molto più leggera la giornata a un vostro collega che si trova in difficoltà.

Gemelli - Una dura e lunga gavetta, per quanto difficile, non deve farvi rinunciare a raggiungere il vostro sogno....

Cancro - Non avete ancora affrontato una questione importante con la vostra famiglia. Non aspettate ancora...

Leone - Lentamente ogni pezzo del puzzle troverà la sua giusta posizione. Vi basta non perdere la calma troppo presto...

Vergine - Sembra che non riusciate a trovare un punto di incontro con una certa persona. Fate un lungo respiro...

Bilancia - Calibrate per bene ogni impegno e la relativa disponibilità per non riempire troppo la vostra agenda.

Scorpione - Scoprirete un lato interessante e ancora ignoto del vostro partner: le sorprese non finiscono mai!

Sagittario - Avrete a che fare con una faida familiare insidiosa. State attenti a non farvi coinvolgere troppo...

Capricorno - La vita è come una partita a scacchi: bisogna riflettere bene prima di ogni mossa per evitare di fallire.

Acquario - Oggi potreste ricevere un messaggio inaspettato da una persona che non sentite da tempo. Che fare?

Pesci - Dopo un periodo difficile la dea bendata potrebbe finalmente bussare alla vostra porta. A voi la scelta...

