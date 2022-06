Cosa ci aspetta oggi, 7 giugno, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Lavoro, lavoro e ancora lavoro: non si potrebbe rimandare qualche impegno per passare più tempo in famiglia?

Toro: È un buon giorno per appianare eventuali divergenze con il partner e per incontrare persone davvero interessanti.

Gemelli: In questi giorni potrebbe nascere un’attrazione per un lui o una lei capace di alimentare per davvero i vostri sogni...

Cancro: Al lavoro evitate le scorciatoie e di accelerare i tempi. La fretta non è mai un’alleata ideale in questi casi.

Leone: Se potete, dedicate un po’ di attenzioni al vostro fisico: fate del moto e seguite una dieta più bilanciata.

Vergine: Una serata piacevolissima si annuncia per tutti voi, all’insegna del divertimento e dell’imprevedibilità.

Bilancia: Gestire i vostri impegni di routine in questo martedì potrebbe assomigliare a una specie di sfida contro voi stessi... forza!

Scorpione: Un buon consiglio: ridefinite i contorni della relazione e ripensate all’intesa di coppia sotto una luce nuova.

Sagittario: Periodo intenso, positivo per il lavoro e la carriera. Condividete le vostre soddisfazioni con gli amici più stretti.

Capricorno: Oggi trasmetterete fiducia a chi vi circonda, affetto ai familiari e sicurezza ai colleghi. Avete molto da dare agli altri.

Acquario: Un filo di nervosismo va messo sempre in conto quando si tratta di progetti importanti. Ora guardate avanti.

Pesci: Periodo complicato per i rapporti con la famiglia, ma non dimenticate mai quello che i vostri cari hanno fatto per voi.

