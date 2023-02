Cosa ci aspetta oggi, 7 febbraio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Le circostanze non vi consentono di rilassarvi come vorreste, ma cercate di non tirare troppo la corda.

Toro: L’attività lavorativa procede senza troppo entusiasmo. Provate a trovare un modo per renderla più stimolante.

Gemelli: Un piccolo fallimento non deve demoralizzarvi al punto da rinunciare al vostro ambizioso progetto.

Cancro: Avete il carisma necessario per superare senza strascichi eventuali difficoltà in famiglia o in ambito lavorativo.

Leone: A volte è meglio sospendere il giudizio e non affrettare conclusioni che potrebbero portarvi fuori strada.

Vergine: Una curiosità insoddisfatta vi tiene sulle spine. Smettete di indagare in segreto e chiedete apertamente.

Bilancia: Dovrete affrontare una situazione in cui vi toccherà sborsare più del previsto. Non fatevi cogliere impreparati.

Scorpione: Giornata intensa e ricca di sorprese che vi terranno con il fiato sospeso. Gestite al meglio le emozioni.

Sagittario: La felicità vi sembra finalmente a portata di mano e non permetterete a niente e nessuno di allontanarla.

Capricorno: Per chiarirvi le idee, potrebbe essere utile fare un bilancio delle risorse che avete a disposizione.

Acquario: Nei rapporti umani non vi accontentate della superficialità. Attenti però a non tagliare i ponti per pigrizia.

Pesci: L’affermazione personale sta dando buoni esiti, ma sarebbe il caso di preoccuparsi anche degli altri.

