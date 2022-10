Cosa ci aspetta oggi, 6 ottobre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – La vostra creatività non si smentisce nemmeno oggi. Sarete diplomatici, intuitivi e sereni veramente con tutti.

Toro – Siete disposti a darvi molto da fare, a lottare per ottenere quello che volete, ma il traguardo non è così vicino.

Gemelli – State facendo un importante bilancio e avete bisogno di ragionare con calma su possibilità e obiettivi.

Cancro – Se avete una storia d’amore in corso, vi rendete conto che vale la pena investire molte energie per coltivarla.

Leone – Fate tutto il possibile sia per mantenere in forma il fisico che per esaudire tutti i desideri della persona amata.

Vergine – Tutto filerà liscio per certe questioni in famiglia: forse non ci saranno grandi risultati, ma neppure ostacoli eccessivi.

Bilancia – Oggi il divertimento va lasciato da parte per assecondare il bisogno di riposo troppo ignorato. Prendetevi cura di voi.

Scorpione – La vita di coppia vedrà nuova linfa grazie a interessanti idee. Tutto sembra tornare agli inizi della relazione.

Sagittario – Un possibile investimento economico richiede di essere studiato per bene. Non siate frettolosi: la posta è alta.

Capricorno – Avete una marcia in più, un talento naturale nei rapporti di ogni tipo che vi aiuta in vacanza, sul lavoro e in amore.

Acquario – Non perdete la vostra consueta sensibilità nei rapporti con gli amici. Qualcuno conta soprattutto su di voi.

Pesci – Il senso di pienezza che i rapporti di famiglia vi sanno dare non dovete mai darlo per scontato, soprattutto ora.

