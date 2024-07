Cosa ci aspetta oggi, 6 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Prendervi cura di voi stessi dev’essere solo che un piacere, e non una serie di doveri da inserire in agenda...

Toro: Inutile che sbuffate: se siete stufi, spiegate ai vostri amici come vi piacerebbe trascorrere il tempo con loro.

Gemelli: Non lasciate che il lavoro ingombri anche la vostra vita privata: staccare e tenere le distanze è essenziale!

Cancro: Oggi tante cose vi tormentano nella vostra testa, senza darvi tregua. Concentratevi su quelle importanti...

Leone: Ultimamente avete ricevuto parecchi aiuti. Non vi pare sia arrivata l’ora di restituire i favori che vi sono stati fatti?

Vergine: Mentire non fa per voi: chi vi conosce bene sa che lo state facendo. Siate più sinceri nel dire come vi sentite...

Bilancia: Se pensate di non avere tempo per svolgere un compito, ditelo apertamente. Rimandare è inutile!

Scorpione: Tutti ormai danno per scontato che ce la possiate fare da soli: se vi serve supporto, basta chiederlo.

Sagittario: Cercate di concludere i lavori più urgenti per potervi godere questo weekend nel miglior modo possibile.

Capricorno: Oggi qualcuno ha frainteso un vostro parere: provate a spiegare la vostra prospettiva con più tranquillità...

Acquario: Vi ritrovate confusi su una faccenda. Ragionate un po’: cosa vi aiuterebbe ad avere un’idea più precisa?

Pesci: Per stare vicini agli altri ed essere di supporto, evitate di essere sopraffatti dall’emotività. Calma e freddezza!

