Cosa ci aspetta oggi, 6 febbraio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Delle vecchie amicizie potrebbero ritornare a farsi sentire. Sta a voi capire se è per interesse o meno. Non fatevi trarre in inganno....

Toro: Anche il secondo mese di questo nuovo anno è partito alla grande. Non fatevi prendere troppo la mano e rimanete con i piedi per terra.

Gemelli: Uno dei buoni propositi per il 2021 era mantenere la calma. Non scordatelo mai, neanche nei momenti più difficili. Soprattutto in quelli.

Cancro: Ora che avete inquadrato un po' meglio cosa va e cosa no in voi stessi potete iniziare a guardare anche agli altri. Le relazioni sono importanti.

Leone: Siete troppo attaccati agli altri. Non dovete permettere che la vostra felicità dipenda solo da persone al di fuori di voi stessi.

Vergine: Il vostro ego a volte straborda. Un po' di amor proprio è sempre ben accetto, ma attenzione a non trasformarlo in egocentrismo eccessivo.

Bilancia: Il 2021 è partito in salita, non c'è dubbio. Ma i risultati dei vostri sforzi non tarderanno a mostrarsi. Sicuri che qualcuno non sia già arrivato?

Scorpione: La serenità interiore non sta tardando ad arrivare. Ma questo solo perché siete stati più attenti a non esagerare. Continuate così.

Sagittario: Non è ancora tempo di vacanze, anche se ne avreste bisogno. Se sentite che state tirando troppo la corda, non esitate a chiedere permessi.

Capricorno: La forza è sempre stata una delle vostre caratteristiche. E in questo periodo la state esercitando. Ma anche i risultati non stanno tardando.

Acquario: Concedetevi ogni tanto anche un po' di relax. Trovate il momento, nei vostri mille impegni, per concedervi del tempo per voi stessi.

Pesci: Siete ancora un po' confusi riguardo certe amicizie. Non abbiate paura a troncarne qualcuna se necessario. Pensate a cosa vi fa star bene.

© Riproduzione riservata