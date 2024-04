Cosa ci aspetta oggi, 6 aprile, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Alcune questioni vi tengono in pugno. Dovreste trovare il modo per risolverle una volta per tutte al più presto.

Toro – Nel vostro modo di comunicare siate più attenti all’ascolto del vostro interlocutore e ne sarete gratificati.

Gemelli – L’intesa di coppia mostra i segni del tempo? Le idee per ravvivarla sicuramente non vi mancano, forza!

Cancro – Oggi tenete a bada l’ostinazione e il nervosismo, per non incrinare il rapporto con colleghi e familiari.

Leone – Affrontate doveri e progetti con grinta, e ancora una volta siate pronti a mettervi in gioco senza riserve.

Vergine – Lasciate che le persone a voi care facciano le loro esperienze con l’autonomia che rivendicate per voi stessi...

Bilancia – È la giornata ideale per rivendicare diritti professionali o chiedere un aumento, sempre usando i giusti toni.

Scorpione – Per sbloccare una situazione stagnante, fidatevi di una persona che ritenete molto seria e coscienziosa.

Sagittario – L’impegno che mettete nel lavoro è encomiabile, ma cercate di non pretendere lo stesso sforzo dai colleghi.

Capricorno – Le emozioni vanno tenute a bada dalla prudenza, per evitare situazioni che non vi gioverebbero affatto.

Acquario – La necessità di adattarvi a nuovi scenari lavorativi non sarà un problema, ma moderate le aspettative.

Pesci – All’occasione avete dimostrato di sapervi muovere agilmente, arrivando sempre alla meta desiderata.

