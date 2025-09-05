Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: Cercate di non prendere tutto sul personale, soprattutto se i commenti vengono dai vostri amici fidati.

Toro: Euforia ed entusiasmo alle stelle oggi: beati voi! Sfruttate questo boost di energia al massimo!

Gemelli: Qualche malanno di stagione vi metterà i bastoni fra le ruote, ma non abbattetevi. Passerà presto.

Cancro: Settembre non è per niente il vostro mese, ma ve la caverete come sempre con il vostro savoir-faire.

Leone: Una sorpresa inaspettata vi attende: se è positiva, ringraziate; se è negativa troverete la forza di superarla.

Vergine: Giornata di connessione profonda con la natura, approfittate per fare un po’ di sport all’aria aperta.

Bilancia: Tante emozioni tutte concentrate in una sola giornata: cercate di resistere. Da domani tornerà la calma.

Scorpione: Il partner ha in serbo per voi una magnifica sorpresa: tornate a casa presto per scoprirla e godetevela!

Sagittario: Umori altalenanti che, uniti al caldo, potrebbero intralciare qualche piano. Munitevi di ventaglio!

Capricorno: Anche oggi, niente e nessuno riuscirà a fiaccare la vostra testardaggine quando si tratta di lavoro.

Acquario: A volte è necessario staccare la spina e concedersi un momento per sé stessi. Oggi è quel giorno.

Pesci: Riaffiorano i ricordi delle vacanze ormai finite, ma non lasciatevi trasportare troppo dalla nostalgia.

