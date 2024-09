Cosa ci aspetta oggi, 5 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Evitare di affrontare il problema che vi affligge da tempo non vi aiuterà di certo a porvi rimedio definitivo.

Toro – Ormai vi sembra di aver perso ogni controllo sul tempo. Niente panico: riuscirete a recuperarlo.

Gemelli – Sentimenti di gioia e serenità allieteranno la vostra giornata: forse non sapete il perché, ma approfittatene!

Cancro – Credere nelle vostre capacità è il primo passo verso il successo: confidate in voi e andrà benone. Forza!

Leone – Vi sentite già malinconici nei confronti dell’estate, che però non è ancora finita. Godetevi queste serate!

Vergine – Ritroverete presto un amico che si era allontanato da voi. Accoglietelo con giudizio e comprensione.

Bilancia – Avete amato con tutto il vostro cuore ma non è bastato? Voltate pagina e non chiudetevi ai prossimi incontri.

Scorpione – Sapevate che avreste raggiunto i vostri obiettivi e così è stato. Ora potete rilassarvi per un po’ di tempo. Bravi!

Sagittario – Temete di non coccolare abbastanza il partner? Organizzate una cenetta con i suoi piatti preferiti nel menù!

Capricorno – Ormai vi siete rassegnati all’idea di non meritare il successo. Eppure non è così, abbiate fiducia in voi!

Acquario – Una nuova conoscenza si prende troppa confidenza? Ricordatele di rispettare i vostri limiti.

Pesci – Ultimamente tendete a scordarvi gli impegni presi. Segnateveli su un’agenda e pianificate bene il vostro tempo!

