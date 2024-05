Cosa ci aspetta oggi, 5 maggio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Avanzate serenamente le vostre richieste e contate sull’appoggio di tutti coloro che vi stimano.

Toro – Lontano dalla confusione cittadina, trovate conforto nell’energia rigenerante della natura incontaminata.

Gemelli – Cercate di investire le risorse economiche in beni e progetti volti a dare stabilità e sicurezza in futuro.

Cancro – Lavoro e denaro girano bene: con un po’ di fortuna potreste imbarcarvi in qualche affare promettente.

Leone – In famiglia, la distribuzione dei compiti in base alle rispettive abilità farà risparmiare tempo ed energie.

Vergine – Riflettendo su un amore passato che non ha soddisfatto le aspettative, rivaluterete le vostre scelte.

Bilancia – Mettete da parte le ambizioni professionali e gli interessi che coltivate: rigeneratevi con il riposo.

Scorpione – Prendetevi degli spazi tutti per voi. Assecondare la volontà altrui può essere stancante a lungo andare.

Sagittario – Allontanate con forza i pensieri cupi e circondatevi di persone allegre. Più attenzione nello studio o al lavoro.

Capricorno – Grandi aspirazioni, ma i progetti sono approssimativi. Se il piano non vi convince, evitate di rischiare.

Acquario – Carriera e affari riservano diverse opportunità promettenti, purché riusciate a controllare le spese.

Pesci – Niente fretta e tutto andrà per il meglio. È il giorno giusto per regalarvi un po’ di pace in un posto tranquillo.

