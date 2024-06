Cosa ci aspetta oggi, 5 giugno, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Fate attenzione a ciò che dite ai vostri cari: ricordate che certe parole possono ferire più di una spada!

Toro - Riflettete sui consigli che vi danno gli amici: non tutti vi potrebbero portare nella giusta direzione...

Gemelli - Perché continuare a mentire alle persone che vi sono vicine? Rischiate di allontanare chi vi vuol bene.

Cancro - L’incertezza non porta da nessuna parte. Siate più sicuri delle vostre idee, giuste o sbagliate che siano.

Leone - A volte parlare quando non è necessario potrebbe non essere gradito. Date un consiglio solo se richiesto...

Vergine - Può capitare di avere delle vedute differenti da quelle del partner: cercate insieme un punto d’incontro.

Bilancia - Una persona amata sta facendo di tutto per starvi vicino. Non respingetela: sta solo cercando di aiutarvi.

Scorpione - In una giornata passata di fretta come questa, vale la pena concedersi una serata di puro piacere.

Sagittario - Troppi musi lunghi oggi: trovate qualcuno che abbia il vostro stesso umorismo per rallegrare la situazione.

Capricorno - Parlate dei vostri bisogni con le persone con cui dovete convivere ogni giorno. Sarà un confronto utile per tutti!

Acquario - Condividere le informazioni utili e le vostre strategie di lavoro con i colleghi servirà ad aumentare l’efficienza.

Pesci - Non c’è niente di male nell’esprimere un’idea in cui credete. Non ascoltate chi vi dice il contrario...

