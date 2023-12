Cosa ci aspetta oggi, 5 dicembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Non tutti sono in grado di stare al passo con la vostra indole esplosiva. Cercate di capire ogni esigenza...

Toro – Avete una sfida importante davanti, al confine fra il lavoro, l’amore e l’amicizia. Ne uscirete egregiamente!

Gemelli – Se ci fosse un modo per sistemare le cose ci sareste già arrivati, non credete? Forse la prospettiva è sbagliata.

Cancro – Se le possibilità fossero infinite vi piacerebbe realizzare qualcosa di tutto vostro. Provate a fare il primo passo!

Leone – In fondo siete dei leoncini molto miti, anche se più di qualcuno ce la sta mettendo tutta per scombinarvi i piani.

Vergine – Perdere il controllo a volte può capitare, anche se non ci siete troppo abituati. Dovreste esserne contenti!

Bilancia – Quanta energia sprecate a cercare di fare sempre la cosa giusta? Prima o poi l’ingranaggio andrà in pezzi...

Scorpione – Oggi avrete bisogno di tutta la tenacia possibile per non farvi sfuggire un’occasione bella e non semplice.

Sagittario – Colpire nel segno è una vostra grande abilità. Non sempre, però, dovreste utilizzarla. Valutate con saggezza.

Capricorno – Non tutti sono in grado di strapparvi un sorriso. Qualcuno, oggi, potrebbe riuscirci. Chiedetevi perché!

Acquario – I momenti no esistono per tutti, non siete indenni. Potreste cercare di non ingigantire le cose, non credete?

Pesci – Piedi per terra e occhi puntati al cielo: non è così che vi definite? Ogni tanto, però, guardatevi anche intorno.

