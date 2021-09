Cosa ci aspetta oggi, 4 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Ci vuole coraggio per prendere una decisione, ma serve ancora più forza per accettarne le conseguenze. Tempo al tempo!

Toro: Siete ambiziosi e sempre alla ricerca di nuove esperienze: perché, invece, non vi fermate e assaporate le cose che avete già?

Gemelli: Qualche discussione in famiglia o con il partner è normale: a volte, però, anche tenervi qualcosa per voi non è un male...

Cancro: Sul lavoro l’istinto e la velocità sono i vostri punti di forza; l’importante è non trascurare i dettagli, che fanno spesso la differenza.

Leone: Il caldo vi toglie le energie e gli allenamenti sembrano meno efficaci: non temete, recuperate con una passeggiata serale!

Vergine: Di solito siete voi a regalare affetto e sorrisi agli amici; per una volta, permettete agli altri di coccolarvi come meritate.

Bilancia: Settembre è il mese dei buoni propositi: qual è il vostro nuovo obiettivo? Fatevi guidare da passione, coraggio e creatività.

Scorpione: Se durante la settimana cercate di sopravvivere tra scadenze e consegne, nel weekend la parola d’ordine è staccare la spina!

Sagittario: Inutile piangersi addosso, ritrovate il vostro spirito combattivo! Siete brillanti e pieni di qualità, arriveranno incontri fortunati...

Capricorno: Basta rincorrere e farvi desiderare da persone che non vi considerano una priorità: imparate a valorizzarvi maggiormente!

Acquario: Con la testa tra le nuvole, un libro in mano e la musica nelle orecchie: non cambiate mai, siete affascinanti e autentici.

Pesci: I periodi caotici vi spaventano e tendete a sovraccaricarvi: perché non vedere nelle sfide un’opportunità di crescita?

