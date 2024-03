Cosa ci aspetta oggi, 4 marzo, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Non è facile dimenticare e voltare pagina, ma potete provare a prendervi cura del dolore per trasformarlo.

Toro: Nel cuore nutrite moltissime speranze: evitate di dare ascolto a chi vorrebbe tarparvi le ali. E volate liberi.

Gemelli: L’ottimismo oggi non fa proprio per voi, eppure un consiglio saggio ma ironico vi strapperà un sorriso.

Cancro: La saggezza di chi vi ha cresciuto torna a farvi visita dopo anni: che sia un caso? Forse qualcosa vuol dire...

Leone: Quando meno ve lo aspettate potreste trovarvi davanti la felicità e lasciarvela sfuggire per semplice paura!

Vergine: Per una volta lasciate da parte la vostra ansia e permettete alla vita di sorprendervi: non ponetele confini...

Bilancia: Come far capire ai vostri amici quanto siete loro grati in questo periodo? Usate tutta la vostra creatività!

Scorpione: A volte pensate di avere troppe paure che vi frenano. Forse, superata una, anche le altre crolleranno...

Sagittario: Sputare il rospo non è il vostro forte, ma ogni tanto non si ha scelta: solo la verità può risanare vecchie ferite...

Capricorno: Il cuore schizza avanti nel futuro con grande entusiasmo, ma temete di illudervi. E se ci aveste visto giusto?

Acquario: Non è proprio il caso di disperarsi: siete sulla strada giusta anche se non volete crederci. Fidatevi di voi stessi!

Pesci: Ogni tanto perdete la bussola e non ricordate più per cosa lottate. Oggi prendete un momento per ritrovarvi.

