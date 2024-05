Cosa ci aspetta oggi, 4 maggio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Sentite una particolare energia ultimamente, insieme a una grande fiducia in voi stessi. Sfruttatela al meglio!

Toro: Entrate in questo weekend con un po’ di amarezza? Coccolatevi con una commedia romantica e una pizza!

Gemelli: La primavera è arrivata da tempo, ma voi continuate a rimandare i lavori in giardino e le pulizie di casa...

Cancro: Cercate dentro di voi le risposte alle domande che più vi assillano, ma ricordate di ascoltarvi con comprensione...

Leone: Non vi eravate ripromessi di rimettervi in forma in vista della prova costume? Siate più costanti!

Vergine: Un duro stop alla vostra creatività proprio non ci voleva. Uscite a fare una passeggiata per riordinare le idee!

Bilancia: Cercare di riconquistare un ex a cui avete spezzato il cuore non è sempre un’impresa così ardua...

Scorpione: Riprendere i contatti con gli amici d’infanzia sparsi per il mondo è una bella idea per ritrovarsi tutti insieme!

Sagittario: Ritornare sui propri passi dopo lunghe peregrinazioni non sempre è sinonimo di sconfitta clamorosa...

Capricorno: Andrete d’accordo con i vicini di casa solo quando troverete un compromesso alle vostre differenze.

Acquario: Tendete a schermarvi dietro la vostra saggezza, ma in realtà nascondete una grande paura di osare.

Pesci: Pentirsi di aver mangiato troppo cioccolato non è mai giusto, perché la dolcezza non deve mancare.

