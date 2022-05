Cosa ci aspetta oggi, 4 maggio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Fortuna e speranza: ecco di cosa avrete bisogno oggi. Sapete che nel linguaggio dei fiori l’azalea significa proprio questo?

Toro – Amate avere sempre tutto sotto controllo. A volte, però, bisogna accettare l’inevitabile senza farsene una colpa...

Gemelli – Eterni indecisi, oggi tutte le vostre energie dovranno essere impiegate per una scelta importantissima.

Cancro – Quando il futuro vi spaventa e pensate di non avere abbastanza coraggio, considerate i progressi che avete fatto.

Leone – Qualcosa di meraviglioso sta accadendo proprio a voi. Stentate a crederci eppure è tutto vero! Godetevi il momento.

Vergine – Amate osservare ambienti nei quali la diversità viene valorizzata. È l’approccio perfetto per farvi apprezzare sul lavoro.

Bilancia – Le prossime settimane saranno il periodo ideale per iniziare a dare valore a ciò che avete costruito con tanta fatica.

Scorpione – C’è un progetto che vi ronza in testa da tempo e non riuscite a chiuderlo in un cassetto. Andate fino in fondo...

Sagittario – Perché non vi ritagliate un po’ di spazio per voi stessi? Avete bisogno di staccare un po’ dalla frenesia di tutti i giorni.

Capricorno – Chi vi ama apprezza la vostra delicatezza, il modo che avete di scavare in profondità senza essere inopportuni.

Acquario – Oggi qualcosa vi farà tornare indietro con la mente, a tempi più semplici. Trovate la spinta per migliorare il presente.

Pesci – Quello che non amate di voi è, in realtà, un pregio per chi vi sta intorno. Imparate a vedere tutto in prospettiva.

