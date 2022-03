Ariete: Non siete certi della strada da prendere: per una volta seguite il vostro istinto, di certo non ve ne pentirete...

Toro: Oggi vi sentite particolarmente sensibili. Non lasciate, però, che un piccolo inconveniente vi rovini la giornata.

Gemelli: “La casa è dove si trova il cuore” diceva Plinio il Vecchio. E voi, sapete in quale angolo di mondo vaga il vostro animo?

Cancro: Non lasciate che l’ambizione vi allontani dai vostri affetti. Anche i sentimenti hanno bisogno di essere coltivati!

Leone: Prendervi cura degli altri è ciò che vi gratifica maggiormente ma non potete farvi carico di imprese titaniche.

Vergine: Nel linguaggio dei fiori, il fiordaliso racconta di felicità e spensieratezza. Quel colore ceruleo ha qualcosa da insegnarvi...

Bilancia: Anche se non avete modo di verificare i vostri dubbi, non lasciateli cadere del tutto, potrebbero non essere infondati...

Scorpione: Non amate chi parla troppo senza pensare. Oggi, siate d’esempio e date il giusto peso alle parole che scegliete.

Sagittario: Avete chiesto a Cupido di scoccare un freccia per voi. Sarà andata a segno? Oggi avrete tutte le risposte che cercate.

Capricorno: Non siate troppo testardi e cercate di ascoltare anche le opinioni altrui. Aprire la mente a volte aiuta a crescere.

Acquario: Vi sembra che il tempo stia scorrendo senza che voi possiate afferrarlo: apprezzare ogni momento è il modo per fermarlo.

Pesci: Fate valere le vostre ragioni senza mai sminuirle! Se qualcosa non va, ditelo e non tenetelo per voi.

