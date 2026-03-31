Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono le stelle per il 31 marzo 2026.

Ariete: Prediligete una serata casalinga, specialmente se vi sentite malinconici e poco socievoli.

Toro: Il vostro entusiasmo sarà il salvagente per rimanere a galla nel clima tossico dell’ambiente di lavoro.

Gemelli: Se avete un desiderio preciso, cercate i mezzi necessari per realizzarlo. Il momento è propizio!

Cancro: Incertezze e malintesi hanno abbassato la temperatura del rapporto di coppia, ma si può recuperare.

Leone: Tempo di progetti in ambito lavorativo ma anche familiare. Prendetene in carico l’organizzazione!

Vergine: Troverete soluzioni ingegnose a problemi che sembravano irrisolvibili, guadagnandovi il plauso generale.

Bilancia: Escursioni piacevoli quanto inattese sono pronte a stravolgervi la giornata, e magari anche la vita...

Scorpione: Nel lavoro e non solo, scacciate ogni incertezza e superate il timore ingiustificato di fare brutta figura.

Sagittario: Il periodo è favorevole sul piano professionale, ma è necessario avere ben chiara la via da seguire.

Capricorno: Dovrete occuparvi seriamente di questioni finanziarie che avete in comune con altre persone.

Acquario: Alcune frivolezze vi rendono distratti e poco attenti a chi vi sta intorno. Tornate ad essere focalizzati!

Pesci: Affrontate gli imprevisti senza perdere minimamente la spinta energica con cui avete cominciato. Bravi!

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