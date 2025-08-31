Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni dello Zodiaco, segno per segno.

Ariete: Nei rapporti con gli altri cercate di mantenervi il più possibile chiari, autentici e soprattutto sinceri.

Toro: Un lieve malessere può essere un segnale inviato dal corpo. Ascoltatelo e agite di conseguenza.

Gemelli: Le faccende pratiche vi riescono con estrema facilità. Qualche difficoltà invece nelle questioni di cuore.

Cancro: Clima disteso in casa e con gli amici. Sfruttate il vento favorevole per organizzare un viaggio di gruppo.

Leone: Se l’isolamento non è motivato dalla necessità di riflettere, dateci un taglio e tornate ad aprirvi al mondo.

Vergine: Il momento è propizio per chi vuole rafforzare i legami familiari, anche a costo di qualche piccolo sacrificio.

Bilancia: Con una buona combinazione di tempismo e logica, riuscirete a raggiungere i risultati sperati.

Scorpione: La soluzione per ricomporre i conflitti è semplice: impegnatevi e rendetevi disponibili per gli altri.

Sagittario: È il periodo giusto per sviluppare la vostra attività o per rendere i rapporti professionali più stabili e sicuri.

Capricorno: Persino a voi capita di avere voglia di normalità: piccole cose e rassicurante quotidianità.

Acquario: Cautela nelle finanze. Il senso del risparmio non vi appartiene, ma le circostanze lo suggeriscono.

Pesci: Non lasciatevi sfuggire l’opportunità di chiarire alcune questioni in ambito sentimentale o familiare.

© Riproduzione riservata