Cosa dicono le stelle per il 31 agostoLe previsioni degli Astri per la giornata di oggi, segno per segno
Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni dello Zodiaco, segno per segno.
Ariete: Nei rapporti con gli altri cercate di mantenervi il più possibile chiari, autentici e soprattutto sinceri.
Toro: Un lieve malessere può essere un segnale inviato dal corpo. Ascoltatelo e agite di conseguenza.
Gemelli: Le faccende pratiche vi riescono con estrema facilità. Qualche difficoltà invece nelle questioni di cuore.
Cancro: Clima disteso in casa e con gli amici. Sfruttate il vento favorevole per organizzare un viaggio di gruppo.
Leone: Se l’isolamento non è motivato dalla necessità di riflettere, dateci un taglio e tornate ad aprirvi al mondo.
Vergine: Il momento è propizio per chi vuole rafforzare i legami familiari, anche a costo di qualche piccolo sacrificio.
Bilancia: Con una buona combinazione di tempismo e logica, riuscirete a raggiungere i risultati sperati.
Scorpione: La soluzione per ricomporre i conflitti è semplice: impegnatevi e rendetevi disponibili per gli altri.
Sagittario: È il periodo giusto per sviluppare la vostra attività o per rendere i rapporti professionali più stabili e sicuri.
Capricorno: Persino a voi capita di avere voglia di normalità: piccole cose e rassicurante quotidianità.
Acquario: Cautela nelle finanze. Il senso del risparmio non vi appartiene, ma le circostanze lo suggeriscono.
Pesci: Non lasciatevi sfuggire l’opportunità di chiarire alcune questioni in ambito sentimentale o familiare.