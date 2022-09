Cosa ci aspetta oggi, 30 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Finalmente arriva il weekend e voi non vedete l’ora di divertirvi. Chiamate l’amico che vi asseconda in ogni follia.

Toro – Tensioni sul lavoro. Chi è in coppia cercherà conforto nel partner. I single troveranno rifugio dagli amici fidati.

Gemelli – Questa settimana intensa vi ha messo a dura prova e avete bisogno di riposarvi. Vi meritate un paio di giorni in spa.

Cancro – Qualcuno ha perso la testa per un nuovo amore. La passione vi travolgerà, ma cercate di rimanere con i piedi per terra.

Leone – Siete i re della foresta ma questo non vi consente di decidere per le vite degli altri. Fate un passo indietro e aspettate.

Vergine – Oggi non sarete perfetti come vorreste. Non è la fine del mondo: lasciarsi andare, specie in amore, può giovare.

Bilancia – Quanta energia questo weekend! Quasi non vi riconoscete... Avete forse imparato a non tediarvi con problemi inutili?

Scorpione – Il vostro fascino misterioso colpirà al cuore chiunque vi è vicino, ma voi continuate a non notare nessuno.

Sagittario – Scegliete bene a chi confidare i vostri segreti. Qualcuno potrebbe essere meno amico di quanto sembri.

Capricorno – È arrivato il momento di prendervi una pausa e un weekend in famiglia potrebbe essere la soluzione giusta.

Acquario – Qualche tensione di coppia turberà il vostro umore. Il desiderio di libertà prenderà quindi il sopravvento.

Pesci – Anche la giornata di oggi si rivela all’insegna dell’amore e della tenerezza. Il consiglio? Vivete con passione.

