Cosa ci aspetta oggi, 30 giugno, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Evitate i fenomeni, meglio persone semplici e autentiche, in grado di mostrarsi realmente per quello che sono.

Toro - Il coraggio vi premierà: la cosa più importante è essere sinceri con se stessi. Avete fatto la scelta giusta.

Gemelli - A volte passate per indecisi, in realtà amate riflettere prima di agire. Al rischio preferite di gran lunga un’attenta analisi.

Cancro - Vedete l’amore come una forma d’arte, in grado di portare nella vostra vita bellezza e valore. Siete sulla strada giusta.

Leone - Avete la brutta abitudine di sopportare all’infinito per poi scoppiare e arrabbiarvi ancora di più. Meglio parlarne subito.

Vergine - Siete attenti alle piccole sfumature e vi aspettate dagli altri lo stesso atteggiamento: oggi qualcuno vi stupirà.

Bilancia - Quando vi mettete in testa di ottenere un risultato non demordete. Questa volta sarà più complicato del previsto.

Scorpione - Spesso perdonate più errori di quanto dovreste. Va bene essere comprensivi, ma senza mettervi in ombra.

Sagittario - Difficile gestire l’ansia quando gli impegni si sommano e le giornate sono frenetiche. La sera staccate da tutto.

Capricorno - Quando vi alzate con il piede sbagliato diventate scontrosi e lunatici. Oggi un gesto gentile vi farà tornare il sorriso.

Acquario - Per stare bene con gli altri è necessario sentirsi a proprio agio con se stessi. Non accontentatevi per paura di restare soli.

Pesci - La sera andate a letto tardi, la mattina non sopportate la sveglia... Trovate un nuovo equilibrio al più presto.

© Riproduzione riservata