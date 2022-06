Cosa ci aspetta oggi, 3 giugno, secondo lo Zodiaco:

Ariete - Oggi siete particolarmente silenziosi... Sarà forse qualche pensiero di troppo che vi affolla la mente?

Toro - Le persone che avete intorno nutrono profonda stima nei vostri confronti. L’avete costruita con lealtà e gentilezza.

Gemelli - Oggi la voglia di fare una passeggiata fra i ricordi si farà sentire più forte che mai. Assecondatela ma non cedete alla tristezza.

Cancro - Non starete togliendo un po’ troppo tempo agli affetti per inseguire dei sogni volatili? Rimettete al centro i vostri cari.

Leone - Una discussione di troppo potrebbe portarvi vicino al punto di rottura in amore o in amicizia. Nervi saldi, siate concilianti.

Vergine - Un’opportunità inaspettata bussa alla vostra porta ma sembra che voi non la vogliate accogliere. Pensateci!

Bilancia - Chi scappa quando vi sente menzionare le vostre paure più intime non merita di rimanere per guardarvi splendere...

Scorpione - Quanto tempo avete oggi per una pausa rigenerante? Poco ma quanto basta per non perdervi nella frenesia.

Sagittario - State attenti alle frecciatine troppo velenose. Anche se lanciate in buona fede possono ferire sul serio.

Capricorno - State costruendo il vostro futuro passo dopo passo. È giunto il momento di puntare sulla formazione per brillare sul lavoro.

Acquario - Qualche piccola coccola tutta per sé non è certo un crimine! È giusto che vi premiate dopo una settimana così intensa.

Pesci - Qualche legame si è sciolto negli ultimi tempi mentre altri si sono rafforzati. Puntate sui più solidi e non fallirete.

© Riproduzione riservata