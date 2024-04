Cosa ci aspetta oggi, 3 aprile, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Anche se qualcosa ancora rimane in sospeso, vi sentite più sicuri e più determinati di prima. Bene così!

Toro: Potete stare tranquilli: la vostra carriera ha imboccato la direzione giusta e tutto procederà senza scosse.

Gemelli: In situazioni di crisi sfoderate l’autocontrollo: non sarà risolutivo, ma almeno non combinerete guai.

Cancro: Una preoccupazione di ordine familiare può abbattere la concentrazione e il rendimento, state attenti...

Leone: Avrete notizie da un caro amico che riuscirà finalmente a riportarvi il buonumore. Vi era mancato ultimamente

Vergine: L’elasticità mentale non vi manca e renderà più agevole l’apprendimento di nuove tecniche.

Bilancia: Accordare la vostra linea di azione con quella altrui sarà impegnativo, ma inevitabile per il vostro successo.

Scorpione: L’attesa non è mai stata il vostro forte, ma in questo caso dovrete fare uno strappo alla regola. Pazientate.

Sagittario: Amministrate le energie intellettuali con accortezza per non rischiare di sprecare le vostre potenzialità.

Capricorno: Rapporti sociali vivacizzati da una comunicazione sciolta e uno spirito brillante, ma attenti ai voltafaccia!

Acquario: Potete mettere a frutto la vostra esperienza per fare un salto di qualità o addirittura cambiare lavoro.

Pesci: Acquisite più sicurezza e maggiori informazioni per quando verrà il momento di realizzare i vostri grandi progetti.

© Riproduzione riservata