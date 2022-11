Cosa ci aspetta oggi, 29 novembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Ritagliatevi un momento per stare in silenzio e raccogliere le idee. La decisione è più semplice del previsto.

Toro: Una relazione amorosa vi ha messi in difficoltà ultimamente. In questi giorni recuperate la serenità perduta.

Gemelli: Si apre un periodo di grande equilibrio che vi consentirà di trovare pace su tante cose difficili della vostra vita.

Cancro: Oggi il vostro sguardo sarà portato a considerare persone di cui non vi eravate accorti. Capirete il perché.

Leone: Smorzate un pochino quel fare aggressivo che vi contraddistingue quando qualcuno non concorda con voi.

Vergine: La soddisfazione professionale vi fa particolarmente gola, ma sarà davvero la strada che fa per voi?

Bilancia: Lasciatevi stupire da nuove responsabilità che vi verranno chieste in questa giornata. Coraggio!

Scorpione: Lasciate scivolare via i commenti malevoli di oggi, ci sono pensieri molto più belli ai quali dedicare il tempo.

Sagittario: L’amore e il lavoro vi stanno causando non poche preoccupazione, ma avete gli strumenti per farcela.

Capricorno: Avete un sacco di ambizioni ma spesso vi perdete nelle idee. Un consiglio? Piccoli passi possibili e concreti.

Acquario: In questa giornata non vi affannate per sistemare casa alla perfezione. Prima guardatevi dentro.

Pesci: Siete così pensierosi che a stento riuscite a godervi i piccoli piaceri della vita. Riemergete un po’ nella realtà!

