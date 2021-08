Cosa ci aspetta oggi, 29 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Nella sfera dei sentimenti, alcuni dubbi legati al partner vi rendono pensierosi: sfruttate la giornata per un confronto sincero.

Toro - Quando la pressione è troppa, tendete a vedere tutto nero... Prendete le cuffie e uscite a passeggiare: tornerà il sole!

Gemelli - Dal punto di vista professionale, siete carichi di energie e molto propositivi: concentratevi sulle vostre passioni!

Cancro - Basta pensare al passato: quel che è stato è stato. Voltate pagina, con la consapevolezza di aver sempre dato il massimo.

Leone - In amore sentitevi liberi di portare avanti nuovi progetti: il vostro è un rapporto solido e il partner si fida ciecamente di voi.

Vergine - I risultati ottenuti dimostrano che siete in grado di affrontare qualsiasi sfida: trasformate le paure in determinazione!

Bilancia - Avete tanti interessi e passioni: questo è un bene, però cercate di incanalare le vostre energie in un progetto chiaro.

Scorpione - Se continuate a tenere tutto per voi stessi, a lungo andare la pressione sarà insostenibile: imparate ad aprirvi con gli altri...

Sagittario - La testa è piena di lavoro e scadenze: accettate gli inviti degli amici e uscite un po’ a svagarvi, stare a casa non aiuterà...

Capricorno - Non potete pretendere sempre la perfezione da voi stessi e dagli altri... State facendo l’impossibile, quindi fuori la grinta!

Acquario - Per voi è difficile esprimere appieno le emozioni, ma siete disposti a farlo per una persona speciale. Attenti a non scottarvi...

Pesci - Oggi il partner ha bisogno di tutta la vostra dolcezza per superare un momento di difficoltà. Non fatevi pregare...

